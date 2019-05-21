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Yaramazlara biraz batar!

Mütekabiliyet gereği: ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler indirilecek

Ticaret Bakanlığı, ABD’nin ithal çelik/alüminyumda Türkiye’ye yönelik ek vergileri düşürmesi ardından mütekabiliyet gereği yeni düzenleme hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a bilgi veren iki kaynak, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve bazı motorlu taşıtların da bulunduğu ABD menşeli ithal ürünlere ek mali yükümlülüklerin genel olarak yarıya indirileceğini söyledi.

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İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yarın veya takip eden günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülüyor.

Karar ile birlikte ABD’den ithal viskide mevcut yüzde 140 oranındaki ek mali yükümlülük yüzde 70’e, PVC’de yüzde 50’den yüzde 25’e, binek otomobilde yüzde 120’den yüzde 60’a, kozmetikte yüzde 60’dan yüzde 30’a indirilmesi öngörülüyor. Birçok kalemde de vergi oranları genel olarak yarı yarıya indiriliyor.

Ne olmuştu?

ABD, 23 Mart’ta Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. İlave vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı.

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ABD, 13 Ağustos’tan geçerli olmak üzere Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerini iki katına çıkarmıştı. Buna göre, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisi alüminyumda yüzde 20’ye, çelikte yüzde 50’ye yükseltilmişti.

Türkiye ise mütekabiliyet gereği 15 Ağustos’ta ABD menşeli, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve motorlu taşıtların da bulunduğu ürünlerin ithalatına uygulanan ek mali yükümlülüğü yüzde 100 oranında artırmıştı.

ABD geçen hafta ise Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı ancak Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirdi.

Türkiye’nin kararı çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25’e çekilmesi sonrası mütekabiliyet esasına göre alındı.

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