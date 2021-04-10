Mutasyon, testleri de ‘enfekte etmiş’

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları vakaların tırmanışa geçtiği bu günlerde korkutan bir uyarıda bulundu: Virüsün mutasyonundan sonra testlerde yalancı negatif çıkma oranı arttı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye 1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde kontrolden çıkıp dün açıklanan tabloya 56 bine kadar çıktı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam özellikle İstanbul’daki vaka sayılarına dikkat çekerek “Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı” dedi.

Bakan ayrıca tespit edilen vakaların yüzde 85’ini ‘çeşitli varyantların oluşturduğunu’ aktardı.

Milliyet’e konuşan uzmanlar vaka artışında son dönemde yalancı negatiflik oranının etkili olabileceği görüşünde.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, testlerde yalancı negatiflik oranlarının arttığını gözlemlediklerini belirterek “Türkiye, varyant virüsün yayılmasının olumsuz etkisini yaşıyor. Aşı çalışmaları kadar mutasyonlu virüsleri de yakalayacak test kitlerinin geliştirilmesi çok önemli” dedi.

Başvuran hastaların belirtileri Covid-19’a işaret ettiği halde testlerinin negatif gelmeye başladığını vurgulayan Ankara’da özel bir hastanenin enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Duran Tok şunları söyledi: “Birinci, ikinci hatta üçüncü testi negatif olup dört dörtlük Covid-19 bulgusu olan hastaların sayısı oldukça arttı. PCR testleri, varyantlardan sonra Covid-19 semptomu görülen kişilerin birçoğunda negatif sonuç veriyor. Türkiye’de virüsün genomik analizi detaylıca yapılmalı. Gen dizilimini anlarsak buna göre yeni test kitleri oluşturabiliriz.”

İstanbul’da özel bir hastaneinin enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji mölümü’nden Uzm. Dr. Gökçe Demir de, varyant virüslerin gen diziliminin farklı olduğu, PCR testlerinde yalancı negatiflik sonuçlarının arttığı görüşüne katıldı. Dr. Demir “Vuhan suşu dediğimiz virüsün tespitinde bile yüzde 40 oranında yalancı negatiflik olurken, varyantlarla bu oran yüzde 70’lere çıkmış durumda” dedi.