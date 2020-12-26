Mutasyon sonrası uçuşların durdurulduğu Britanya’dan tahliye seferi

Corona virüsünün mutasyon riski nedeniyle Britanya ile uçuşların durdurulması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) Londra’dan İstanbul’a ilk tahliye uçuşunu yaptı.

Fotoğraf: DHA

İki ülkenin yetkili makamlarından alınan izinle dün öğle saatlerinde İstanbul’dan Londra’ya giden tahliye uçağı, 105 yolcusunu alarak saat 00.15’te İstanbul’a döndü.

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Terminale alınan yolculara, test merkezinde PCR testi yapıldı. İkamet bilgileri de alınan yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı.

Mutasyon haberleri sonrası aralarında Britanya’nın da bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye’ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durdurulmuştu