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Yaramazlara biraz batar!

Mutasyon araştırması: Viral yük daha fazla; bu sebeple kolay bulaşıyor olabilir

Britanya’da ortaya çıkan mutasyonla ilgili analizlerde bu varyantın kanda daha yüksek virüs miktarıyla ilişkilendirildiği görüldü.

Fotoğraf: Science Photo Library

Britanya’da 18 Aralık’ta duyurulan ve daha bulaşıcı olduğu ifade edilen mutasyon daha sonra başka ülkelerde de görülmeye başlamıştı.

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B117 isimli varyantla ilgili Birmingham’daki halk sağlığı laboratuvarında yapılan analizlerde 641 numune incelendi.

B117 mutasyonuyla enfekte olmuş hastaların yüzde 35’inin numunesinde yüksek seviylerde virüs miktarı tespit edildi. Bu varyantın olmadığı numunelerde ise oran yüzde 10 olarak görüldü.

Araştırmayı yürüten Dr. Michael Kidd, kesin sonuçlar çıkarılması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bu varyantın olduğu hastalarda daha fazla miktarda virüs olduğu görülüyor. Dolayısıyla da başkalarına bulaştırmaları daha kolay. Bu varyantın tam olarak nasıl daha yüksek viral yüke ulaştığı yanıtlanması gereken başka bir soru.”

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Dr. Kidd bunun bir ön çalışma olmasına rağmen virüsün neden daha kolay bulaştığıyla ilgili önemli bir veri sunduğunu belirterek, “Çünkü hastalar daha bulaşıcı” dedi

Mutasyonla ilgili ilk verilerde hastalığın daha ağır geçmesine ya da öldürücü olmasına neden olduğuna dair bir kanıt bulunmamıştı. Ancak yüksek bulaşma oranı daha çok ölüme neden olabileceği anlamına geliyor.

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