Muş’un Varto ilçesinde termal su bulundu

Muş’un Varto ilçesinde, 39 derece sıcaklıkta termal su bulundu. Saniyede 45 litre aktığı belirlenen sıcak suyun bulunmasının ilçede, termal turizmi ve seracılığın önünü açacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Varto’ya bağlı Alagöz Mahallesi Kaledız mevkisinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nce dört ay önce sondaj çalışmalarına başlandı. Uzman ekiplerin sondaj yaptıkları bölgede 39 derece sıcaklığında su bulundu.

Reklam

Kaplıca ve seracılık için yeterli

Uzmanların verdikleri ilk raporda, sıcak su kaynağının kaplıca ve seracılık için yeterli görüldüğü belirtildi.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, “Artık Varto’da termal otel ve seracılık yapmak için sıcak su var. Bugün bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

Hedef termal ilçe olmak

İlçeye gidenlerin karlar arasında sıcak suya girebileceğini ifade eden Avcı, Varto’yu ‘termal ilçe’ haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Şu an karlı gündeyiz ve bir dağın tepesindeyiz. Manzara çok güzel. Belki insanlar bu karın içerisinde bu sıcak suda havuzlarda yüzecekler. Oteller olacak bu ovada, bir sürü sera olacak. O yüzden Varto’nun gelişmesi ve ekonomisine katkı sunmasında çok değerli buluyorum.”