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Yaramazlara biraz batar!

Musul’un batısına yönelen Irak ordusu, havalimanını ele geçirdi

 

IŞİD’in elinde bulunan Musul’un batısını geri almak için geçen hafta harekete geçen Irak ordusu, Musul Havalimanı’nı ele geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Musul’u IŞİD’den geri almak için 17 Ekim 2016’da başlatılan operasyonda Irak ordusu, 18 Ocak’ta kenti ikiye bölen Dicle Nehri’nin doğusunun tamamen kontrole alındığını duyurmuştu.

Kent 10 Haziran 2014’te IŞİD’in eline geçmişti.

Ordu, geçen pazar günü Musul’un batısı için de bir operasyon başlatmıştı. Şehrin batısını almak için 19 Şubat’ta başlatılan operasyonun üçüncü gününde stratejik Ebu Saif kasabası ele geçirilmişti.

Reuters’ın Irak devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre ordu, Musul Havalimanı’nı ele geçirdi. Havalimanı, şehrin batısını ele geçirmek için kritik bir önem arz ediyordu. Zira havalimanı ve El Gazlani üssü Musul’un güneyine ulaşmak için en kullanışlı noktada bulunuyor.

Devlet televizyonunda yer alan haberde, “Hızlı Cevap Güçleri ve federal polis, Musul havalimanının kontrolünü tamamen ele geçirdiler” denildi.

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