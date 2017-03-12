Musul’daki Türk konsolosluğundan geriye taş yığınları kaldı

Irak ordusunun IŞİD’den temizlediği Türkiye’nin eski Musul başkonsolosluğu binasından geriye taş yığınları kaldı.

Irak ordusu, Musul’un doğusunu IŞİD’den geri aldıktan sonra kentin batısını ele geçirmek için geçen günlerde kapsamlı bir harekata başlamıştı. İlk olarak güneydeki havaalanını ele geçiren Iraklı güvenlik güçleri, ardından kuzeye yönelmişti.

Irak ordusu, konsolosluk binasını da geri almıştı.

Konsolosluk binasının yanısıra, valilik, merkez bankasının Musul şubesi ve IŞİD’in ana mahkeme olarak kullandığı bina da ele geçirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk yerleşkesinin IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon uçaklarınca vurulduğunu duyurmuştu.

IŞİD Türk başkonsolosu rehin almıştı

Konsolosluk Haziran 2014’ten bu yana IŞİD işgalindeydi. Yerleşkede üst düzey IŞİD militanları kalıyordu.

Musul başkonsolosluğunun tüm uyarılara rağmen boşaltılmaması rehine krizine neden olmuş, Türkiye’nin eski Musul başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da içlerinde bulunduğu 49 konsolosluk görevlisi 101 gün IŞİD’in elinde esir kaldıktan sonra kurtarılabilmişti.