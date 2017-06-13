Musul’da bir semt IŞİD’den alındı

Musul operasyonunda kentin kuzeyindeki bir semt IŞİD’den alındı.

ABD destekli Irak ordusunun IŞİD’in başkent ilan ettiği Musul’u geri almak için başlattığı operasyon sürüyor.

Ordu birlikleri, Musul’un tarihi kent merkezindeki Zanjili semtinin IŞİD’den alındığını bildirdi.

Reuters’ın haberine göre semtin alınmasıyla IŞİD’in elinde yalnızca tarihi kent merkezi ile Tıp Kenti bölgesi kaldı.

Öte yandan operasyonun başlamasından bu yana 800 bin kişinin kentten kaçtığı, IŞİD’in hakimeyetinin sürdüğü bölgede 200 bin kişinin kaldığı kaydedildi.