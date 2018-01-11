Musul’da 101 gün rehin kalan CHP’li Yılmaz’dan bakana: Bizi IŞİD’e sattınız

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda sert tartışmalar üzerine CHP’liler toplantıyı terk etti. Tartışma sırasında Musul başkonsolosluğu döneminde IŞİD’in elinde rehin kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Bizi IŞİD’e sattınız” diye bağırdı.

IŞİD’in 2014’te Irak’ın Musul kentini işgali sırasında Türkiye başkonsolosluğu binasında bulunan dönemin başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve 43 çalışan rehin alınmıştı. Çalışanlar 101 gün rehin kaldıktan sonra IŞİD’le bölgedeki temaslar sonrası serbest bırakılmıştı. 2015’te CHP’ye katılıp milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, konunyla ilgili bugüne kadar ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.

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Konu dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verirken gündeme geldi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Yılmaz, hükümetin dış politikasını eleştirirken şunları söyledi: “İdlib’de ılımlı muhalif diyorsunuz, 25 bin muhalif cihatçı grubu neden koruyorsunuz? Niye garantörlük yapıyorsunuz? Halep’te de korudunuz, yenildiniz, burada da yenileceksiniz. Yunan başbakanı, bakanı geliyor, adalarımıza çıkıyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisi liderine hakaret yağdırıyor, adeta şov yapıyor. Neden protesto notası vermedeniz?”

Çavuşoğlu ise bu sorulara yanıt vermedi ve olaya atıfta bulunarak, “IŞİD baskınında başkonsolos olduğunu saklayarak IŞİD’den kurtarmaya çalıştın kendini. Büyükelçi olmak için kaç kez kapıma geldin” dedi.

Bunun üzerine CHP’liler Çavuşoğlu’na tepki gösterdi. Yılmaz da “Baştan aşağı yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Ben Musul’da esir alınırken siz bizi IŞİD’e sattınız. Şimdi utanmadan yalan söylüyorsunuz” diye bağırdı.

Yılmaz daha sonra bakana, “Alnımızın akıyla bu görevlere geldik. Herhalde başkalarıyla karıştırıyorsunuz. Sizin gibi şakşakçılıkla bir yerlere gelmedim. Bu üslubunuz bir devlet adamına yakışmıyor, saygısız” diye tepki gösterdi.

CHP’li komisyon üyeleri, Çavuşoğlu’nun kullandığı dil ve üslubu protesto amacıyla komisyon salonunu terk etti.