Müsteşara ‘Hadi lan oradan, memleket müsteşardan geçilmiyor’ diyen şarkıcı Nihat Doğan özür diledi: Yanlış yorumladım

‘FETÖ’ davasına sanıkların takım elbiseyle katılması sonrası gardiyanlara “Alçak” diyen şarkıcı Nihat Doğan, kendisine tepki gösteren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’e önce “Müsteşarmış… Hadi lan oradan” dedi, sonra özür diledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele yönelik operasyonda görev alan biri firari 37 askerin de dahil olduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanmıştı.

Doğan da bazı sanıkların duruşmaya takım elbiseyle gelmesini Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ programında eleştirmişti.

Doğan, gardiyanlara yönelik “(FETÖ sanıklarına) maaşallah iyi bakmışsınız. Gardiyanları tebrik ediyorum. Cezaevi yönetimi, aferin size. Bu alçakları bu hale getiren, semirten cezaevi yönetimine bravo. Bak sizden de hesabını sorarız. Cezaevi yönetimi, alçak gardiyanlar, bunu hesabını vereceksiniz” demişti.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek de Doğan’a tepki göstermişti: “Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin ceza infaz personelimize yönelik ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın tüm ceza infaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir.”

İpek’in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya programın başka bölümünde cevap veren Doğan, şunları söylemişti: “Takipçi kastırmayın bunlara, bunlar o kadar önemli adamlar değil. Kim bunlar ya! Dava açarlarsa açsınlar. Seçilmiş mi? Bürokrat kardeşim bunlar. Ben burada millet adına konuşuyorum. Hadi git müsteşar kim ya! Sokakta kim tanır, kim bilir bunları? Müsteşar müsteşarlığını bilecek, işine bakacak. Kenan efendi sana söylüyorum; beni dinleyeceksin lan, ben halkım. Eskilerdeydi kafanıza göre halkı ötekileştirdiğiniz. Ben kime hakaret ettim? ‘FETÖ’cü gardiyanlar varsa, alçak oğlu alçaktır’ dedim. Sen ‘FETÖ’cü müsün? Neden zoruna gitti? Bana bak bana! Müsteşarmış… Hadi lan oradan. Memleket müsteşardan geçilmiyor.”

‘Açıklamanızı doğru yorumlayamadım’

Doğan, Twitter hesabından yayınladığı açıklamayla İpek’ten özür diledi.

“Saygıdeğer Müsteşarım Sayın @kenanipek53 ile ilgili özür açıklamam” diyerek açıklama yapan Doğan, İpek’in şahsına söylenmemesi gereken bir konuşma yaptığını aktardı.

İpek’in ‘FETÖ’yle mücadelesini öğrenince konuştuklarından utandığını aktaran Doğan, İpek’in açıklamalarını doğru yorumlayamadığını söyledi.

Saygıdeğer Müsteşarım Sayın @kenanipek53 ile ilgili özür açıklamam. pic.twitter.com/7YpnqWzKOn — Nihat Doğan (@NihatDoganVevo) February 24, 2017

Doğan, şunları kaydetti: “Terbiye sınırlarını aştığım farkındayım. Terbiyesizliğim dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarınız, üzdüğüm herkesten, özellikle şahsınızdan ve Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’dan özür diliyorum.”

Doğan, pazartesi günkü programında da özür dileyeceğini ifade etti.