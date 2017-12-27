Müsteşar ‘Sapkınlık’ dedi, ‘eşofman’dan tahrik olan imam hatip hocası açığa alındı

Eşofman giyen kız öğrencileri görünce ‘şeytanın kendisini üflediğini’ söyleyen imam hatip öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı.

Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Harmancı, sosyal medyada, “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor… Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir…” yazmıştı.

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‘Eşofman giymenin kadınlar için zina olduğu’ yönünde görüş beyan eden Ercan Harmancı, hakkında açılan soruşturmaya ve gelen yoğun tepkilere rağmen geri adım atmamış, paylaşımlarından ötürü sevap beklediğini söylemişti.

Müsteşar: En çok beni rahatsız ediyor

CNN Türk’te bu sabah yayınlanan Parametre programında Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, “Karşımızda bir sapık var. İhraç edin. Çocukları bu şeytandan kurtarın. Bir an önce soruşturmayı sonuçlandırın” diye çağrı yaptı.

Zeyrek, programdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in konuyla ilgili kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Tekin Zeyrek’e şunları söyledi:“En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bunu yaparken Platon’un İdeal Devleti’nde Koruyucular Sınıfının eğitimi kısmında kullandığı bir kişinin yönetici olabilmesi için önce kendi bedenini yönetebilmesi gerektiği metaforunu kullanıyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.”

Kısa süre sonra Harmancı’nın görevden alındığı duyuruldu.