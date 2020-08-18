Müşteriyi kapıda ‘tartan’ lokanta özür diledi: Amacımız gıda israfına engel olmaktı

Çin’deki bir restoran, ülke çapındaki, gıda israfını önlemek için başlatılan kampanyaya destek vermek için ilginç bir yola başvurdu. Müşterilerin içeri girmeden tartılmasını ve kilolarına göre yemek ısmarlamasını isteyen işletme, tepkiler üzerine özür diledi.

Fotoğraf: cinhaber.net

Çangşa kentindeki bir et lokantası, geçen hafta Devlet Başkanı Şi Jinping’in, topluma yönelik, fiyatların artışındaki etkenlerden olduğuna dikkat çekerek, “Gıda israfını durdurun” çağrısı sonrasında girişe tartı koydu.

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Müşterilerin tartılmaları ve verileri kilolarına, sağlık durumlarına göre seçebilecekleri yemekleri öneren bir uygulamaya yüklemeleri istendi.

Lokantanın, uygulama aracılığıyla müşterinin tüketebileceği kaloriye karar vermesine müdahil olduğu uygulama sosyal medyada tanıtıldı.

Bu paylaşım sonrasında sosyal medya kullanıcıları ve bizzat lokantaya giden müşterilerden büyük tepki çekti.

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Uygulamaya ilişkin tepki ve yorumlar, sosyal medya sitesi Weibo’da 300 milyon kez okundu.

Bunun üzerine özür dileyen restoran yönetiminin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Gıda israfıyla mücadele için başlattığımız uygulama yanlış anlaşmalara neden oldu. Amacımız sadece israfa engel olmak ve sağlıklı ve yeterli yemek ısmarlanmasını teşvik etmekti. Müşterilerimizi asla zorla tartı üzerine çıkarmak gibi bir niyetimiz yoktu. Özür dileriz.”

Şi’nin çağrısı sonrasında sivil toplum kuruluşları, lokantalarda masadaki kişi sayısından bir eksik yemek ısmarlamanın da aralarında bulunduğu çözüm önerileri getirmişti.