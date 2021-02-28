Müşteri kabul eden beş restorandaki 100 kişiye toplam 312 bin lira ceza

Adana’da müşteri kabul ettiği belirlenen beş restorandaki 100 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki restoranlarda denetim yaptı.

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Denetimlerde beş restoranın müşteri kabul ettiği belirlendi. Ekipler, tedbirleri ihlal ettiği için restoranlardaki 100 kişiye 312 bin 720 lira ceza uyguladı.

Müşteri kabul ettikleri gerekçesiyle para cezası kesilen beş işyerinden üçü, ruhsatı bulunmadığı için zabıta ekiplerince mühürlendi.