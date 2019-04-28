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Yaramazlara biraz batar!

Müstakbel Avrupa Komisyonu başkanı: Türkiye ile müzakereler bitmeli

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) en büyük grubun lideri olan ve mayıstaki seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanı seçilmesi beklenen Alman siyasetçi Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Muhafazakâr Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak AP seçimlerinde liste başı adayı olan Weber, Avrupa’nın komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğini ve Türkiye ile ilişkilerde ‘dürüstlüğe ihtiyaç olduğunu’ belirtti.

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Alman siyasetçi, Türkiye ile ‘ortaklık ve dostluk’ istediklerini ancak Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inanmadığını kaydetti.

Alman siyasetçi, salı günü Atina’da seçim kampanyasını başlatması dolayısıyla yaptığı konuşmada da, Türkiye’nin ‘hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını’ söylemişti.

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