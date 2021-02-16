Mustafa Yalçıner: Yaşam koşullarının berbatlığının işçinin dikkatinden kaçması imkansızdır

Üstelik sadece işsizlik değildir. İşçinin, en çok da kaçak çalıştırılan sendikasız sigortasız işçinin, asgari ücretlinin, hatta krizdir, pandemidir denip işsizleri gösterip asgari ücretin de altında çalışmaya zorlanan işçinin çalıştığı zaman da hali yamandır. Ve bu da bilinmez, bilmezden gelinir. Doğal gazdı, Kanal İstanbul’du, Ay’dı falan dikkatlerden kaçırılmaya çalışılır. Ama yaşam koşullarının berbatlığının işçinin dikkatinden kaçması imkansızdır. Yaşar çünkü. Ya da tahammül edemez olur, yaşayamaz, vazgeçer böyle yaşamaktan!

Mustafa Yalçıner’in yazısı