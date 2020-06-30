Mustafa Yalçıner: Türkiye’nin durumu ABD’yle kıyas kabul etmez; kasası tamtakır

ABD, kapitalizmin merkez üssü ve ana karargahı hâlâ. Tek başına diğer ülkelerin tamamından çok silah harcaması yapıyor. Dünyanın jandarması! Dünya hegemonyasına yönelik örgütlenmiş ABD, görülüyor ki, içeride halkına karşı yeterince örgütlenememiş. O kadar silahın sonuçta pek bir anlamı kalmıyor! Yetmez oluyor. Hele virüs silah da dinlemiyor. Silahı bol ABD bir virüsün üstesinden gelemiyor. Çünkü ne hastanelerine yeterince yatırım yapmış ne de silah araştırma-geliştirmesine milyarlarca dolar harcarken önleyici halk sağlığına ve sağlıkla ilgili bilimsel araştırmalara.

Türkiye’nin durumu ABD’yle kıyas bile kabul etmez. Kasası tamtakır. Salgında halka yardım etme yerine halktan para toplamaya kalkışılıyor! Bekçilerle güvenlik sorunu pekiştirilmeye gayret ediliyor, ancak ABD’nin hali gösteriyor ki, bu, sorunu çözmüyor. Halkın gözü bir şey görmez hale geldiğinde istediğin kadar silahın olsun, kâr etmiyor! İşte son PİAR çalışmasının hali. Sözde destek umuluyor, sınavlar konu olunca rakamlarla sabit ve yorumların kapatılması da kanıtlıyor ki, durum vahim: “Oy moy yok. Sandıkta görüşürüz!”

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Mustafa Yalçıner’in yazısı