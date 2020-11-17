Mustafa Yalçıner: Sonra, ‘CHP’nin oyu neden yükselmiyor?’ diye hayıflanıyorlar!

Sonra, “CHP’nin oyu neden yükselmiyor?” -buna hayıflanıyorlar! Yahu neden ortalama bir emekçi sizin bu devlet vurgunuza, devletin tek bir emekçinin hayrını görmediği bu düzenine ve tabii ki koruyucusu olduğunu açıkça görmekte olduğu tekelci sırtı kalın burjuvaların el üstünde tutulmasına alkış tutup destek versin?

Mustafa Yalçıner’in yazısı