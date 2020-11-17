Mustafa Yalçıner: Sonra, ‘CHP’nin oyu neden yükselmiyor?’ diye hayıflanıyorlar!

Sonra, “CHP’nin oyu neden yükselmiyor?” -buna hayıflanıyorlar! Yahu neden ortalama bir emekçi sizin bu devlet vurgunuza, devletin tek bir emekçinin hayrını görmediği bu düzenine ve tabii ki koruyucusu olduğunu açıkça görmekte olduğu tekelci sırtı kalın burjuvaların el üstünde tutulmasına alkış tutup destek versin?
SON HABERLER
Bütçe görüşmelerine ‘corona’ arası: HDP’li vekilin testi pozitif çıktı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görüşmelere ara verildi.
Kızıl geyik avlayan MHP’li eski başkan: Avlanma yasaldı, ücret ödedik
Antalya’nın Alanya ilçesinde, kapatılan beldenin eski belediye başkanı MHP’li Mehmet Kula’nın Kütahya’da avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşması, tartışmaya neden oldu.
AB’den ‘corona’ aşısında beşinci alım sözleşmesi: Toplamda 1.7 milyar doz
Avrupa Birliği (AB), Covid-19 karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında CureVac firması ile alım sözleşmesi imzalayacak.
Akşener’le Davutoğlu’ndan ‘parlamenter sistem’ görüşmesi; Soylu’ya uyarı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisine yönelik ‘iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç edildiğini’ belirterek “Keşke böyle olmasaydı” dedi.
AİHM’in Cumhuriyet kararı: Siyasallaşan yargı değil, Erdoğan’ın hoşnutsuzluğu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet gazetesinin eski yöneticilerinin Ekim 2016’da gözaltına alınarak tutuklanmalarıyla ilgili başvuruda Türkiye’yi mahkum etti.