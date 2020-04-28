Mustafa Yalçıner: Önlemlerde gevşemenin nedeni açık; sömürü çarkları dönsün

Çin sanayii ve ekonomisi onlarca yıl sonra ilk kez küçüldü. Diğer ülkelerin durumu farklı değil. ABD ve Almanya ile diğer Avrupa ülkeleri aynı şekilde küçüldüler. Nasıl küçülmesinler? Salgının ortasında, önünü görmedikçe, kim otomobil ya da ev alır ki? Ancak gıda ve sağlık ekipmanlarıyla, enerji ve tarımla az çok lojistik ve ulaştırmanın çalışması kapitalizmin çarklarının gereğince dönmesi için yetmiyor.

Öncelikle mali sermaye ve tekellerin önlemlerde gevşeme istemesinin nedeni açık: Sömürü çarkları dönsün. Ölümmüş kalımmış umurlarında değil. Yeter ki, yüksek kârlarına kavuşsunlar.

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Mustafa Yalçıner’in yazısı