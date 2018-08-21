Mustafa Yalçıner: Neden bakanlıkların açıkladıkları destek önlemlerinin tümü kapitalistler içindir!

Ama hepsine ise, yani Amerikalılar, söylendiği gibi, hem işçilere hem de tekelci kapitalistlere saldırıyorlarsa, öyleyse neden tekellere teşviklerle vergi kolaylıkları kapıları sonuna kadar açılmakta, ama işçiler yüzer yüzer işten çıkarılmaktadır? Neden işçilere kolaylıklar değil, zorluklar, işsizlik, sefalet, hatta açlık reva görülmektedir? Neden bakanlıkların açıkladıkları destek önlemlerinin tümü kapitalistler içindir, ama bir teki bile işçilerle emeğiyle geçinenler için değildir?

Ve ezan. Herhalde ezana saldıran yoktur ya da biz duymadık. Kim ezana saldırmaktadır? ABD mi? O da herhalde o kadar aptal olmasa gerektir ve örneğin topraklarında beş vakit ezan okunan başka devletlerle araları fazlasıyla iyidir. Suudiler, BAE…

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Mustafa Yalçıner’in yazısı