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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Yalçıner: Kanal İstanbul ve dar gelirliye 100 bin konut!..

Kanal İstanbul yeniden gündemde. Neymiş? “Siyasi hamle”ymiş! “Dünyada sükse yapacak”mış! Halk açken, siyaseti, süksesi batsın!

En az Kanal İstanbul kadar çılgın bir başka proje de, “Yılda 100 bin konut: Yüzde on peşinat ve 894 lira taksitle ev” adıyla ortaya atıldı. Başvurular başladı, 15 Ocak’ta tamamlanacakmış. “Sosyal konut projesi”ymiş. Pazarlamacılığı “Dar gelirli, kira öder gibi eve kavuşacak” şeklinde yapılıyor!

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Kağıt kalem alıp hesap yapmaya gerek var mı? Asgari ücretli dar gelirli mi, dar gelirli. Haydi bakalım, gelsin de bu konutlar için baş vursun! Başta asgari ücretli olmak üzere dar gelirliyle dalga geçiyorlar!

Mustafa Yalçıner’in yazısı

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