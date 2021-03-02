Mustafa Yalçıner: HDP, ‘Zor durumdayım, başka çare yok’ diye düşünmeden yolunu doğrultmalı

Erbakan, tamam ‘renkli‘ bir siyasetçiydi ve ‘milli görüş’ diye ısrar ederdi. Tekeller onun Refah Partisinin etrafında toplanmaya ve parti iktidara yürümeye başladığında yedi Erbakan sırtına hançeri. Ve tekellerle yeni tekelleşenler, ABD ve AB ile el ele, kendilerine selam çakarak BOP eş başkanlığını üstlenen AKP’yi iktidara taşıdılar. Erbakan, evet milliciydi, ama milliyetçi olmakla kalmayan, Türk-İslam sentezci bir gericiydi. Susurluk kazasıyla ortalığa saçılan kontrgerilla-mafya-siyasetçi ilişkilerinin aydınlatılmasını isteyenlerle “Glu glu dansı yapanlar” diye dalga geçen oydu. Uzatmayalım. Sevimlileştirilecek biri değildi katiyen.

Böyle muhalefet olmaz. Anmaya tek katılmayan MHP. Başta AKP olmak üzere onun dışındaki tüm gericilikle el ele, Erbakan etrafında birleşerek yürünecek parlak bir gelecek yoktur! HDP, “Zor durumdayım, başka çare yok” diye düşünmeden derhal yolunu yeniden doğrultmalıdır.

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Mustafa Yalçıner’in yazısı