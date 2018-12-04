Mustafa Yalçıner: Fransa’da ‘yelekli’ sınıf mücadelesi

Bastil basıp “Ekmek yoksa pasta yesinler” diyen Kraliçeyle Kral tutuklamaya, 1831 Lyon Ayaklanmasından bu yana barikat kurmaya ve masaya yumruğunu vurup mücadelesinin gücüyle hak almaya alışkın Fransız emekçileri “baş üstüne” deyip kabullenmedi zammı. Devrimci geleneğine uygun davrandı.

Adı “sarı yelekliler” kondu. Sanki herkes sağdan-soldan bir “sarı yelek” edinmiş gibiydi!

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Oysa her arabada zorunluydu yelekler ve özellikle trafiğin aktığı yollarda giyildiğinde güvenlik sağlıyordu. Yeleğini giyen arabasını park edip yolları kesmeye başladı. Ve gösterilerle güçlendirildi mücadele.

Mustafa Yalçıner’in yazısı