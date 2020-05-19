Mustafa Yalçıner: ‘En geç 2023’te yapılacak’ seçime takmışlar!

AKP’nin güç kaybettiği gerçek.

Burjuva muhalefet bu gerçekten niteliğine uygun sonuç çıkarıyor: Zayıfladığını görüyor. Son yerel seçimleri veri alıyor. Üstüne bir de kapitalist krizin salgınla katmerlendirilmiş yüklerini emekçi halkın sırtına yıkma gayretini koyuyor. Sonuçları; işsizlikte patlama, ‘şanslı’ işçilerin günlük 39 TL’ye, önemli bir bölümünün de açlığa mahkum edilmesi türünden sonuçlar. “AKP imkansız kazanamaz” diye düşünüyor. Bütün sözcüleriyle AKP teşhiri yapıyor. Lafın ötesine geçmiyor ve AKP yönetiminden zarar gören emekçi kitleleri hareketlendirmek için parmaklarını kımıldatmıyorlar, ama ‘En geç 2023’te yapılacak’ seçime takmışlar!

Reklam

Mustafa Yalçıner’in yazısı