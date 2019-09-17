Mustafa Yalçıner: Devlet Diyarbakır’daki anneleri örgütleyip siyaset malzemesi yaparak istismar ediyor

Devlet Diyarbakır HDP’nin önünde toplanan annelerin yanında. Arkasında. Tam destek veriyor. Destek vermekle kalmıyor, hatta annelerin eylemini örgütlüyor.

Ancak aynı devleti, Cumartesi Anneleri’nin yanında arayın ki bulasınız! Yoktur. Devlet, onlar sanki anne değillermiş gibi davranmaktadır! Çünkü Cumartesi Anneleri çocuklarını PKK’den değil, devletten istemektedirler. Onların çocuklarını, çünkü, PKK değil, ama askeri, polisi, korucusuyla devlet kaybetmiş, kim vurduya götürmüştür.

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Devlet, bırakın yanlarında olup onlara cesaret vermeyi, 700 haftadır İstiklal Caddesi’nde Galatasaray Lisesi’nin önünde oturan anneleri itip kakarak oturdukları yerden sürmüştür!

Mustafa Yalçıner’ın yazısı