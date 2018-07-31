Mustafa Yalçıner: CHP’de de koltuk krizi var, ancak ona bizim yerimiz kalmadı

Sadece Rusya ile de değil. Amerika geri kalan ve palazlanmakta olan bütün emperyalistlerle tartışma içinde. Japonya ve İngiltere gibi yanında duranlar var tabii; ama Çin, Hindistan, Rusya, Almanya, Fransa… ile uğraşıyorlar, başlarında Trump’la. İçeride de onunla uğraşıyorlar, ama Trump Amerikan sermayesinin çıkarlarını en azından şimdilik gerçekleştiriyor görünüyor: Rakip emperyalistlerle gümrük krizi ve ticaret savaşı ve içeride 6 ayda yüzde 4.1’lik büyüme. Bu büyüme rakamı ABD için çok yüksektir ve içeride rakipleri ne yaparsa yapsın Trump’ın yerini sağlamlaştırıcıdır.

Türk-Amerikan ilişkileri bu genel içinde iyice zordur. AKP Türkiyesi özel çıkarları için manevralar yapmaya çalışırken yeri dardır; çünkü genel gerginlik artmaktadır. Çin’den bir miktar kredi bulunmuştur, ancak kredi musluklarının başını Amerikalılar tutmaktadır ve en az yüz katı olan eski borçların faizlerinin altından kalkmak bile olanaklı görünmemektedir.

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CHP’de de koltuk krizi var, ancak ona bizim yerimiz kalmadı.

Mustafa Yalçıner’in yazısı