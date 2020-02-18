Mustafa Yalçıner: Bekçiden sonra sırada kim var?

Yenilenen yasayla ek yetkilerle donatılan bekçiler “güvenliği” takviye amacıyla işe alınmaktadır. Bekçiler, kimlik sorup silah kullanacak, gösteri ve yürüyüşlere müdahale edecek, acil durumlarda polis görevi göreceklerdir! İşe alınmaları için “terör örgütleri ve legal uzantılarına” hiç bulaşmamış olmaları şart koşulmaktadır.

Yeni işe başlayan bekar lise mezunu bekçi, 4 bin 527 TL aylıkla, yine öğretmenden yüksek maaş alacaktır.

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Açlık sınırı altında milyonların yaşadığı bir ülkede bunca “güvenlik” elamanına ihtiyaç duyulması anlaşılmaz değildir.

Mustafa Yalçıner’in yazısı