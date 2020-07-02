Mustafa Yalçıner: AKP’den kurtulmalıyız ama çözüm bir burjuva partisinin peşine takılmak değil

Yalnızca gençlerden değil ki, işçilerden, emekçilerden ve avukatlardan da oy istiyor CHP lideri. Ama görüyoruz, avukatlar kendileri mücadele veriyorlar hakları için.

Evet, AKP’den kurtulmalıyız. Ancak işçiler olsun, gençler ya da avukatlar olsun, tutacağımız yol, iktidar olduğunda durumumuzu düzelteceğine söz veren bir -kuşkusuz burjuva- partinin peşine takılmak olmamalı artık. AKP de, ondan öncekiler de hep bizim için vaatlerde bulunarak iktidar oldular. Birinden birini iktidar yapmaya son vermeli ve taleplerimiz için mücadeleyi kendi iktidarımız için mücadeleye bağlamalı, mücadelemizin halk iktidarıyla taçlanmasının savunucusu olmalıyız.

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Şu ya da bu parti değil, ama bu ülkede bir kez de halk egemen olsun!

Mustafa Yalçıner’in yazısı