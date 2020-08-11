Mustafa Yalçıner: AKP bitmiştir, ancak süpürülmedikçe gitmez!

Ne hamlelerden ne de gerçek dışılıklardan hayır çıkar. AKP bitmiştir. Bitmiştir, ancak hiçbir bitmiş, süpürülmedikçe gitmez! Hele kendiliğinden katiyen! Kim kaldıracak cenazeyi -sorun buradadır. CHP lideri, hâlâ Erdoğan’ın milleti sevip sevmediği konusunda kararsız. Kriz ve ekonomi yönetimiyle ilgili olarak, “Bu milleti seviyorsan, yapacağın ilk iş o sosyete damadın işine son vermek” havalarında. Sanki, tekellere ve tekelci sömürüye dokunmadan, damat gidip başkası, örneğin Babacan ya da Öztrak gelirse sorun çözülecek!

Mustafa Yalçıner’in yazısı