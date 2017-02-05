Mustafa Reşit Akçay’a göre Osmanlıspor’u ‘göklerden gelen bir karar’ kupa dışına itmiş

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa’ya uzatmalarda 1-0 yenilerek Türkiye Kupası’na veda ettikleri son 16 turu maçı için, “Allah’ın kararı onlardan yanaydı” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyeti hak etmediklerini savunan Akçay, “Tek eleminasyonlu maçlar oldukça zor geçer. Bu akşam da öyle oldu. Oyuncularımı ve rakibi kutluyorum. İki takım da iyi oynadı. Allah’ın bu akşamki kararı Kasımpaşa’dan yanaydı. Elimizden geleni yaptık ancak Kasımpaşa kazandı” diye konuştu.

‘Altı ay sakal uzarsa, altı ay da bıyık uzar’

Takımının 2017’de oynanan resmi maçlarda henüz galibiyetle tanışamadığına dikkat çeken Osmanlıspor Teknik Direktörü, “Uzun zamandan beri kazanmayla ilgili sıkıntılarımız var. Altı ay sakal uzarsa, altı ay da bıyık uzar. Kazanmaya başlayacağız. Bir buçuk aydır oyuncularım çok iyi oynuyor. Pozisyon ve atak sayımız çok olmasına karşın golle sonuçlandıramıyoruz. Umarım en kısa sürede o topu kalenin içine atacağız” ifadelerini kullandı.