Mustafa Pektemek ‘tur demek’: Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Başakşehir kupada çeyrek finale yükseldi 

Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Başakşehir, çeyrek finale adını yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynaan karşılaşmada Başakşehir’in golleri 15 ve 27’nci dakikalarda Mustafa Pektemek’ten gelirken, sarı-kırmızılıların golünü 90+2’de Eren Derdiyok kaydetti.

Ofsayt ve kırmızı kart tartışması

Başakşehir’in ilk golü öncesinde Mustafa Pektemek’e ortayı yapan Edin Visca’nın pozisyonu ofsayt, 19’uncu dakikada Emre Belözoğlu’nun Josue’ye dirseğiyse kırmızı kart tartışmalarına neden oldu.

‘Yönetim istifa’ sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, maçın son dakikalarında yaptıkları tezahüratlarla Dursun Özbek yönetimini istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılılar, Sabri Sarıoğlu ve Selçuk İnan’a ise ‘Çin’e gitsene’ diye bağırdı.

Son üç sezonda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, 2012/13 sezonundan bu yana ilk kez kupaya çeyrek final öncesinde veda etti.