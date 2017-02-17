Mustafa Kemal’in ‘yeni inananı’ Ekpe Udoh: Onu tanıdıkça daha da sevdim, kadınlar için yaptıkları çok önemli

Mustafa Kemal Atatürk’e hayranlığının basketbol salonlarında fotoğraflarını gördüğü anda başladığını belirten Fenerbahçe erkek basketbol takımının ABD’li pivotu Ekpe Udoh, “Onu tanıdıkça daha da çok sevmeye başladım” dedi.

‘O eşitliğe inandı, eşit haklar verdi’

Udoh, İstanbul Erkek Lisesi’nde katıldığı söyleşide ‘Atatürk sevgisi’ hakkında gelen bir soru üzerine şunları söyledi: “Atatürk’e olan hayranlığım aslında basketbol salonlarında onun fotoğraflarını ilk gördüğüm anda başladı. Daha sonra Atatürk’ün kitaplarını okumaya başladım. Onu daha fazla tanıdıkça, neler yaptığını öğrendikçe daha da çok sevmeye başladım. Benim kız kardeşim var ve onun kadınlar için yaptığı şeyler çok önemli. O eşitliğe inandı, eşit haklar verdi. Bu, çok önemli. O yüzden onu çok takdir ediyorum.”

Obradovic’ten izin alıp Anıtkabir’e gitti

Ankara’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda Anadolu Efes’e elenen Fenerbahçe dün İstanbul’a dönerken, Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen Udoh, başantrenör Zeljko Obradovic’ten izin alarak Ankara’da kaldı.

‘Yeni inananın’

Rehberler eşliğinde mozole ve Anıtkabir içindeki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezen ABD’li basketbolcu, ziyaretinin sonunda anı defterine şu notu yazdı: “Sayın Atatürk, Bu dünyaya yaptığın katkılardan dolayı teşekkür ediyorum sana. Hiçbir zaman unutulmayacaksın.Gücünle huzur içinde uyu. Yeni inananın Ekpe.”