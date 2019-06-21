Mustafa Kemal Ulusu: Allah Türk futbolunun sonunu hayretsin

TFF’nin yan kurulları hâlâ meydanda yok, bu ne demek? TFF Başkanı’nın demek ki bir ekibi falan yokmuş! Ayrıca söylenen şu: “Başkan 23 Haziran İstanbul seçimsonuçlarını bekliyor, oradan çıkacakneticeye göre yan kurullarını açıklayacak.” Öyle ya başkan müteahhit. Önce durumu kontrol etmesi gerek, zira onun ve onun gibi işadamlarının kulüp veya TFF başkanlık işlerine girme sebepleri çok belli ki, bu yıllardır da aynen devam etmiyor mu? Sebep popülarite….

TFF Başkanı, şimdi tüccarına kredi vererek rahatlatan ticaret bakanı gibi kulüplere Ziraat Bankası’ndan kredi alma peşinde. Hadi aldın krediyi, sonra bu kulüpler bu paraları nasıl ödeyecek? Hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Nasıl mı? Benim tahminim şöyle, plazalar, sosyal tesisler vb. hazır, mecburen bunları teminat olarak verecekler, zira bankalar başka türlü asla kredi vermez. Ondan sonrası mı? Düşünmek dahi istemiyorum. Özetin özeti; Allah Türk futbolunun sonunu hayır etsin.

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Mustafa Kemal Ulusu’nun yazısı