Mustafa Karaalioğlu: Yozlaşmanın en yılışık hali

Yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk yaygınlaştığında ve dolayısıyla sıradanlaştığında olan şeyin tam adı yozlaşmadır. O aşamaya gelindiğinde de aslında sadece iktisadi faaliyet değil bütün üniteler zehirlenmiştir. Hukuktan finansa, siyasetten ticarete kadar herşey yozlaşmadan nasibini almıştır. Liyakatsiz, utanmaz ve bencil insanlar hükümferma olmuş demektir.

Demokratik sistemlerde suç ve yolsuzluğu önlemekte kanun kadar korkunun da payı vardır. Böyle işlere teşebbüs edenler yolun bir yerinde afişe olacaklarını hesap ederler. Hem kanun nezdinde hem de kamuoyu nazarında cezalandırılacaklarını bilirler ve öyle de olur.

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Ne haz in ki Türkiye artık bu iki güçlü müeyyideyi kaybetmiştir.

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Hepsinin temelinde de yolsuzluğu kolaylaştıran, yolsuzluğa karşı çıkanın cesaretini kıran bir imtiyaz düzeni var. Suç işlemekten korkmayan, suçun duyulmasından endişe etmeyen güruhun cesareti buradan geliyor. Yozlaşma ve çürüme bu pervasızlıkla, bu şımarıklıkla büyüyor; büyüdükçe de artık gizlenemiyor.

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Geldiğimiz yer burasıdır ve elbette şaşırtıcı değildir. Ahlak, hak, hukuk ve utanma duygusunun ayaklar altına alındığı bir ülke mutlaka yozlaşır. O ülkede kurumlar ve insanlar yozlaşmış adamların esiri olur. Utanmazlık, parlak takım elbiseler içinde, lüks arabalarda, sırıtkan çektiği resimlerle, deste deste paralar saçarak gezer.

En sonunda çalmayanın ve su akarken testiyi doldurmayanın ayıplandığı bir zamana varılır ki yozlaşmanın zirvesi de budur.