Mustafa Karaalioğlu: Yeni dönemin koalisyon tabiatına alışmakta fayda var

Bu manzarada AK Parti’nin de Saadet Partisi’nin de ilkesel olarak eleştirilmesi kaçınılmazdır. Ne var ki bu eleştiri ancak eskiden kalma alışkanlıkları temsil eder çünkü bugün artık başkanlık sistemi vardır…

Olumlu tarafından bakılacak olursa yeni sistemim uzlaşmaya, işbirliğine zorlayan bir karakteri vardır. Birbirinin anti tezi olan iki parti; AK Parti ile MHP aynı blokta hareket edebiliyor. Düşünün, AK Parti iktidarları döneminde MHP en ağır muhalefeti yapmış ve bütün seçim beyannamelerinde ve propagandalarında iktidar partisine atıfla “Türkiye, tarihinin en karanlık günlerinden geçiyor” cümlesini tekrarlamıştı. Aynı şekilde AK Parti de MHP’ye şimdi hatırlatılması bile manidar sayılacak cevaplar vermişti. 17/25 Aralık girişimindeki pozisyonları hiç hatırlatmayalım…

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Demek ki başkanlık sistemi, geleneği sarsıyor ve siyasi duruşları yeni baştan şekillendiriyor. AK Parti’nin zıddı olan MHP ile ittifak yapması da, Saadet’in tam zıddı olan CHP ile ittifakı da siyaset normalleri haline geliyor.

Yeni dönemin koalisyon tabiatına alışmakta fayda vardır. Biraz temkinli olmak da gerekir. Zira, bugün farklı ittifaklarda saf tutan partilerin yarın yer değiştirip birlikte yeni blok oluşturması da güçlü ihtimaldir.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı