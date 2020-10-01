Mustafa Karaalioğlu: ‘Yandık, bittik’ diyen iş alemi paketin ucunu görür görmez ‘Şimdi kurtulduk’ narası patlatıyor

Yazık ki Türkiye, ileride çok arayacağı benzersiz fırsat zamanlarını boş laf ve ağır verimsizliğin yanında en az ekonomi ve dış politika kadar yara açan sosyal gerilim içinde heba ediyor. Yaşadığımız günleri kaybetmek maliyeti bir bedel, bugün yapmamız gerekirken yapmadığımız işlerin yarın önümüze çıkaracağı fatura başka bir bedel. İkisi de birbirinden ağır bedel…

Aramızda meseleyi akıllıca görenler yok değil. Baksanıza, eş dost sohbetinde “Yandık, bittik, battık” diyen iş aleminin en meşhur adamları, paketin ucunu görür görmez iştahla, coşkuyla, “Süper, harika… Şimdi kurtulduk” narası patlatıyor. “Memlekete hukuk, şeffaflık, öngörülebilirlik, rasyonalite, serbest piyasa, demokrasi, ifade özgürlüğü lazım” deyip gayrı milli olmaktansa, herkes bu alkışa mı katılsa acaba?

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı