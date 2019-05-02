Mustafa Karaalioğlu: Washington’ın son hamleyi yapmayacağı umuluyor

gemen bir devlet için bu aşamaya gelmiş, ödemesi yapılmış ve ilan edilmiş bir işlemden geri dönmeye zorlanmak elbette ki kabul edilemez. Üstelik Türkiye bu süreçte oyunu açık oynayarak ihtiyacını anlattı ve ikna edilmeyi bekleyen bir politika izlemedi. Kararın gerçek anlamda geri dönüşsüz olduğunu gösteren her hamleyi yapmaktan da geri durmadı. Teslimat tarihi bile Haziran-Temmuz olarak açıklandı. Yaz aylarının mevsim normallerinden daha sıcak geçeceği aşikar…

Öte yandan Türkiye’nin şu sıralarda yaşamak istemeyeceği tek şey, sınırlı ya da geniş bir ABD ambargosudur. Bütün tehditlere rağmen Washington’un bir müttefiki kaybetmek anlamına gelecek son hamleyi yapmayacağı umuluyor. Umarız da öyle olsun… Herhangi bir ülkeden çok daha fazla güvenlik ihtiyacı olan Türkiye’ye savunma tercihlerinde müttefiklerden daha fazla seçenek sunulması anormal değildir. ABD’nin de NATO’nun da bu gözlükle bakması adil bir yaklaşım olacaktır.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı