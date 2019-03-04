Mustafa Karaalioğlu: Türkiye’nin karnesi kırıklarla dolu

“İyiyiz, işler yolunda” demek birbirimizi teselli etmeye belki fayda sağlar ama tablo açıkça gösteriyor ki Türkiye’nin karnesi kırıklarla doludur. Adalet sistemimiz ve kamu yönetiminde şeffaflık giderek zayıflıyor. Böyle bir tabloda, ne kadar aksini söylersek söyleyelim bütün üniteler de dökülüyor demektir.

Ekonomide, başta enflasyon, kur, dış ticaret ve kişi başına düşen gelir olmak üzere rakamlar malum…

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Üniversitelerin dünya ligine dahi giremediği gerçeği aşikar…

Orta öğrenimin ölçen PISA testindeki halimiz bakılacak gibi değil.

Bilimsel makale, patent sahipliği sıralamasında adımız bile geçmiyor.

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Sivil toplum aktivitelerinden söz edecek mecalimiz yok.

Tıpta, bilişimde, yapay ya da kalıtsal zekanın hiçbir türünde esamemiz okunmuyor.

Adaleti sorunlu olan, yönetimi şeffaf olmayan bir ülkede bütün değerlerin düşük olması kaçınılmazdır. İşleri toparlamak için neresinden başlayacağımızı bilemem ama evvela buna niyet etmemiz ve tabii ki gerçeği kabul etmemiz şarttır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı