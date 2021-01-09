Mustafa Karaalioğlu: Trump’ın darbe girişimi bizatihi ayrı kuvvetler sayesinde önlenmiştir

Amerika’da yaşananlar demokrasilerin sanılandan daha fazla korunmaya ve savunmaya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Sağlam demokratik kurumlara sahip ülkede bile ihtiraslı bir otokratın sistemi nerelere kadar sürükleyebileceği görüldükten sonra daha fazla denge ve daha fazla denetlemenin zarureti anlaşılıyor. Bilhassa da o kuvvetleri aynı şekilde kuvvetli adamların temsilinin zarureti. Zira, ABD’de Trump’ın darbe girişimi bizatihi ayrı kuvvetler ve o kuvvetleri temsil eden kuvvetli adamlar sayesinde önlenmiştir.

Dünyanın gözü önünde kışkırtılan kalabalıkların yine dünyanın gözü önünde kaybetmeleri demokrasiler için her zaman güvenli bir çıkış yolu olduğunu gösterdi.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı