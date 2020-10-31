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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Sofradan ekmeği eksilten saymakla bitmez meselemiz var

Gelin görün ki Türkiye’nin can yakıcı tek meselesi eve ekmek götürememek de değildir. Bununla beraber ve buna sebebiyet veren, birbirini tamamlayan ve sofradan ekmeği eksilten saymakla bitmez meselemiz vardır.

Türkiye’nin o kadar çok yere teslimat eksiği var ki asıl hayret uyandırması gereken hala eve ekmek götürebilmektir.

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Türkiye, okula eğitim götüremiyor…

Mahkemeye hukuk götüremiyor…

Medyaya ifade hürriyeti götüremiyor…

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Sosyal medyaya ferahlık götüremiyor…

Akademiye bilimsel özgürlük götüremiyor…

Bürokrasiye liyakat götüremiyor…

Siyasete kalite götüremiyor…

Sokağa korkusuzca konuşma hakkı götüremiyor…

Memlekete demokrasi götüremiyor…

Hal böyleyken insanlarına da gelecek umudu götüremiyor…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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