Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Şimdiden sonra bu zor hedefi izleyeceğiz…

Yine de ABD Başkanı’nın ortalıkta serseri mayın gibi dolaşan “Eğer Türkiye taahhütlerini yerine getirmezse…” diye başlayan ve ekonomiyi mahvetmekle biten tehditlerini bir kenara kaydedelim ama bu gelişmeler, başta ABD içindeki tepkileri ve Avrupa başkentlerinin harekata karşı tutumunu geriletecektir.

Elleri düne göre daha serbest olan Türkiye için bu saatten sonra harekatın başarı ölçüsü PYD/YPG kaynaklı terör tehdidini gerçek anlamda; yani, politik olarak da uzaklaştırmak olacaktır. Şimdiden sonra bu zor hedefi izleyeceğiz…

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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