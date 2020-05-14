Mustafa Karaalioğlu: Salgına ekonomik krizde yakalanan Türkiye’nin tek çıkışı gerçekçi olmak

Salgın dönemi bütün ülkelerin finansal kaynaklarının gücünü ve devamlılığını gösterdi. Göstermeye de devam edecek çünkü normale dönüş zaman alacağı gibi belirsizlikler risk üretecek.

Hem salgının kopardığı üretim ve tüketim zincirinin finansmanı için hem de şimdiden sonra yaşanabilecek muhtemel riskler için kaynağı olmayan ülkelerin gayet tabi iki işi zor olacak. Özellikle çalışan kesimlerin gelirlerinin devamını temin etmek, çalışamayanlara sosyal yardım aktarabilmek ve toplamda piyasayı hareket halinde tutabilmek için sıradışı çaba gerekiyor. Özellikle de sosyal yardımlarda tabanı genişletmek zarureti vardır.

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Salgına zaten ekonomik krizde yakalanan Türkiye için ise bundan sonra kuralına göre oynamak ve gerçekçi olmaktan başka çıkış yoktur. Hamasetin de körü körüne siyasetin de yapana ve millete zerre faydası yoktur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı