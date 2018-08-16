Mustafa Karaalioğlu: Şaka değil, Trump’ı eleştirdiği için hakarete uğrayan yazarlar oldu bu ülkede

Trump’ın statükoyu değiştirmek değil bilakis zaten adaletsiz olan dünya düzenini ABD lehine daha da adaletsizleştirmeye çalışan bir lider olduğunu söyleyemezlerdi.

Şaka değil, Trump’ı eleştirdiği için eleştirilen ve hakarete uğrayan yazarlar oldu bu ülkede…

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Şimdi ise, gele gele kaçacak bir yerin olmadığı noktaya geldik. Trump’ın doğrudan Türkiye’yi hedef aldığı ve yaptırım kararıyla bizi dünyanın en kalitesiz coğrafyalarıyla bir tutacak kadar çılgınlaştığı noktaya…

Etrafta hâlâ, “Aslında adam iyi niyetli ama derin güçler onu yanlış yönlendiriyor”diyen var mı? Varsa, medyası bu kadar seviyesiz ve kalitesiz bir ülkenin geleceği için umutlanmak mümkün mü?

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Netice itibariyla, yaşanan her krizden çıkarılacak o kadar ders var ki… Nereden başlanırsa başlansın yanlış olmaz.

Mustafa Karaalioğlu’nın yazısı