Mustafa Karaalioğlu: Sahada kazanılamayan seçim masada kazanılamaz

İktidarın zihin olarak seçime odaklanmış olması ve attığı, atacağı her adımı ‘tamamen’ sandık hesaplı yapması toplumun görmeyeceği, farketmeyeceği bir siyaset değildir. Seçmen hem bu çabaları görüyor hem de gündelik hayatta karşı karşıya bulunduğu zorlukları… Siyasetle ülke gerçekleri arasındaki makasın açılması da iktidarın işine yaramıyor. Seçim barajı ayarlamaları, ittifak ve ittifakları parçalama hesapları, parti kapatma girişimleri vesaireler, gündeme hakimiyet değil aksine çaresizlik görüntüsü demektir. Sahada kazanılamayan seçim masada kazanılamaz. Cumhur ittifakına oy vermeyecek insanlar, siyasi mühendisliğin maharetine hayran kalarak tercihlerini değiştirmez.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı