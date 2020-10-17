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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Rusya ile coşkulu ilişki, kontrolü elimizden çıkan, başarısız ve verimsiz bir yatırımdır

Bugün artık Rusya, nerede saklayacağımızı bilemediğimiz, nereye varacağını tahmin edemediğimiz ve hangi sürprizle karşılaşacağımızı hesaplayamadığımız bir ilişkinin adıdır. Başlangıçta Avrupa ve ABD’ye karşı bir koz veya denge olarak düşünülmüş olabilir ama artık o işe de yaramayacak bir proje haline gelmiş bulunuyor. Çünkü bizim gördüğümüzü bütün dünya görüyor. Kıskandırmak istediklerimizle aramızdaki meseleler de başka dert.

Rusya ile coşkulu ilişki, kontrolü elimizden çıkan, başarısız ve verimsiz bir yatırımdır. Bu ülkeyle eski dengeli ilişkiyi yönetmekten daha zor olan, verimsizleşen dostluğu yönetebilmektir. O zorluk da her gün bir başka olayla karşımıza çıkmaktadır.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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