Mustafa Karaalioğlu: Rasyonel olmamakta direnirsen geleceğinden tüketirsin

Yeterince üretemiyorsan, teknoloji liginde oynamıyorsan, doğal kaynaklarda bağımlıysan ve sermaye birikimin yoksa tablo bundan ibarettir.

82 milyon nüfusun refahı için dışarıdan kaynak bulmak zorundasın. Bunun için, demokrasi ve hukuk temelinde rasyonel bir ekonomik modele mecbursun.

Reklam

Rasyonaliteyi kaybettiğin anda daha az borçlanır daha fazla faiz ödersin ve milli gelirin ve kişi başına refah payın düşmeye başlar. Üstelik, ne kadar uzun süre rasyonel olmamakta direnirsen o kadar da geleceğinden tüketirsin.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı