Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Rasyonel olmamakta direnirsen geleceğinden tüketirsin

Yeterince üretemiyorsan, teknoloji liginde oynamıyorsan, doğal kaynaklarda bağımlıysan ve sermaye birikimin yoksa tablo bundan ibarettir.

82 milyon nüfusun refahı için dışarıdan kaynak bulmak zorundasın. Bunun için, demokrasi ve hukuk temelinde rasyonel bir ekonomik modele mecbursun.

Reklam

Rasyonaliteyi kaybettiğin anda daha az borçlanır daha fazla faiz ödersin ve milli gelirin ve kişi başına refah payın  düşmeye başlar. Üstelik, ne kadar uzun süre rasyonel olmamakta direnirsen o kadar da geleceğinden tüketirsin.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’ndan seçim kurulu kararına: İmamoğlu’nun rakibi artık YSK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararı için “YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi YSK” dedi.

Tutuklu yakınları bayram için İmralı’ya gidiyor

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan, bayram görüşü için İmralı’ya hareket etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...