Mustafa Karaalioğlu: Peki, devlet sorumluluğunu yerine getirmiyor da millet çok mu duyarlı?

Peki, devlet sorumluluğunu yerine getirmiyor da millet çok mu duyarlı? O dayanıksız evlerde yaşayanlar, kendi hayatları için, ailelerinin hayatları için ne yapıyor? Var mı bir tepki, bir duyarlılık? Depremde evleri yıkılma riski olanlar derneği, inisiyatifi falan? Ülkede her şeyin eylemi yapılıyor, her konuda bir dernek, bir vakıf ses duyuruyor ama gelin görün ki bu kadar önemli, bu kadar hayati, bu kadar gerçek bir konuda tek bir sivil ses çıkmıyor. Yaşadığı evi, oturduğu binayı depreme hazırlamak için parmak oynatana rastlanmıyor.

Neresinden tutsak da bu gerçeğin farkına varabilsek acaba? Yoksa, kalabalığa karışıp bir gündemden diğerine koşturmaya mı devam etsek?

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı