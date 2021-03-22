Mustafa Karaalioğlu: ‘Neden’ sorusuna cevap bulamıyoruz

Cumartesi gecesi olanların ekonomiye, sosyal hayata, insan haklarına, kadın haklarına vereceği zararı ölçebiliyoruz ama bütün bunların peşine eklediğimiz “Neden?” sorusuna cevap bulamıyoruz. Tedirgin edici ve maliyeti hesaplanamayacak olan da budur. Ülkede işlerin kötü gitmesinden daha kötü olan, yanlış kararların olağan hale gelmesidir.

(…) Demokratik görünüm, insan hakları, siyaset hakkı, ekonomide rasyonalite gibi bir ülkenin temel sermayelerinin hepsi birden erirken, güvenli limandan sürekli uzaklaşmak riski daha da artırıyor. Risk arttıkça maliyet ve fırsat maliyeti katlanıyor, hava bozuluyor; sözün, vaadin, paketin, planın kıymeti kalmıyor.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı