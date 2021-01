Mustafa Karaalioğlu: İyimser olmasına olalım ama önce manzaraya bakalım

İyimser olmasına olalım ama önce manzaraya bakalım…

Şu kadar sene geçti ülke sanki dünyanın gerçeklerine gözünü yeni açmış gibi yeni bir yıla yine demokrasi ve değişim vaadiyle giriyor. Geçmiş yıllara, kaybolan zamanlara, harcanan kaynaklara ne oldu peki? Yaşanmamış mı sayıyoruz! Yaşandığına göre o dönemin hatalarından ders alma ihtimali var mı? Varsa hala niye çok sesliliğe, farklı fikirlere bu duyarsızlık?

Demokrasi namına her şeyin ters gittiği, kuralsızlığın bir zümre elinde ihtiyaç halinde bozdurulacak limitsiz bir kart gibi kullanıldığı, haksızlığa itiraz edenin baskı gördüğü atmosfer dağılmak zorundadır. Sahnede bu eski oyun devam ederken, ışıklar önce sönüp sonra yanacak ve her şey birden güzel olacak hayali, tiyatroda bile inandırıcı olmayan bir mutlu sondur. Reform ya da değişim adı her neyse; o yola giderken önce havanın değişmesi gerekir. Bugün ise, vaatler arttıkça havca daha da sertleşiyor.

Bu ülke, yeni senede ve sonrasında fikir özgürlüğüne ve farklılıklara hürmeti, çok sesliliğe tahammülü öğrenemezse başka derse çalışması beyhudedir. Önce bu barajı aşmak ve ortak aklı saygı duyulacak bir seviyeye çıkarmak mecburiyeti vardır. Ortadan ikiye ayrılmış siyasi kampların gevşemesi ve her iki tarafın da kendini iyi hissetmesi için başka yol yoktur. Türkiye’nin yapabileceği bundan daha büyük reform da olamaz. Tabii maksat, her tarafa yayılan korkuyu ve gelecek endişesini gidermekse…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı