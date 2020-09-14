Mustafa Karaalioğlu: İster efelenir ister ekonomiyi hak ettiği şekilde yönetiriz; tercih de fatura da bizim

Notumuzu B1’den B2’ye düşüren ve görünümü de negatife çeviren Moody’s bu sonuca üç ana gelişme nedeniyle ulaştı: 1- Dış borç stoku ve rezervlerimizin azalması. 2- Ekonomi yönetiminin artan kırılganlık karşısında politika üretememeleri. 3- Ve önemlisi de şimdiye kadar enflasyon ve cari açık gibi yapısal problemlere karşı elimizde bir güç ve koz olan mali dengenin yerini artan bütçe açığının alması.

Açıkça görüldüğü gibi ortada bilinmedik bir problem ve dolayısıyla bir sürpriz yoktur. Türkiye’de ülkesi için dertlenen, işlerin yolunda gitmesi adına her türlü baskıya ve hakarete rağmen ısrarla bildiğini söyleyenlerin gördüğünü dünya da görüyor.

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Yani rasyonalite yine geldi kapıya dayandı. İster efeleniriz istersek de ekonomiyi hak ettiği şekilde yönetiriz. Tercih de fatura da bizim…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı