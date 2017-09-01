Mustafa Karaalioğlu: İslam coğrafyasında dünyanın geri kalanına model olabilecek bir tek ülke yok

İslam dünyasının neden bu halde olduğu sorusuna cevap arıyorsak önce varmak istediğimiz sonuca bir karar verelim. ‘Bütün kötülüklerin, bütün sorunların sebebi dünyanın geri kalanıdır; ABD ve Batı’dır’ demek mi işimize geliyor? Rahatlatıcı bir sonuç… Böylesine geniş ve eski bir kabulün aksini iddia etmeye kim cesaret edebilir?

Vardığımız sonuç bu olunca ve zaten bir sabit fikrimiz gereği, birçok İslam ülkesinde işbaşındakiler Batı’nın kuklası olduğuna göre kimseye yapacak iş düşmüyor. Toplamda bugün içinde bulunduğumuz durum budur ve trajedilere alışkanlık da böyle bir teslimiyetten geliyor.

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Neden bu haldeyiz sorusunun cevabı ise gerçekte başka yerdedir. En başta dünyanın İslam ülkelerine saygı göstermediğini kabul edelim. Sebebi de bu ülkelerin “İslam” olması değildir. Bizatihi İslam ülkelerinin birbirlerine saygı duymalarındandır. Nüfusunun büyük bölümünü Müslümanların oluşturdukları da dahil olmak üzere, 60’ın üzerinde İslam ülkesi bulunuyor.

Bazıları petrol zengini, Malezya ve Endonezya gibi bazıları da sanayi ve teknolojide nisbeten fark yaratmış durumda. Yani, bir veya iki branşta kendisini yoksulluktan veya sefaletten kurtaran örnek var. Ancak, bütün coğrafya içinde ne başka bir dindaş ülkeye ne de dünyanın geri kalanına model olabilecek bir tek ülke yoktur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı